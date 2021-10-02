Türkiye Gazetesi

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Papua Yeni Gine, 2018’de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’nde (APEC) bölge liderlerini etkilemek için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı. Maliye Bakanı Sir John Pundari, o dönem 5,6 milyon dolara (yaklaşık 50 milyon TL) mal olan araç filosunu almanın "korkunç bir hata" olduğunu kabul etti. Pundari, araçları kelepir fiyata satılacağını söyledi. Bakan Pundari, araç başına 114 bin dolar (1 milyon 15 bin TL) istediklerini belirtti.

TOPLAMDA 284 ARAÇ ALINDI

Zirveye katılan dünya liderlerine hizmet eden lüks araçların her biri ortalama 141 bin dolara (1 milyon 260 bin TL) alınmıştı. Sri Lanka’daki bir Maserati bayisi aracılığıyla alınan araçlar, bir jumbo jetle ülkeye getirilmişti. Ayrıca 40 Maserati'nin yanında 3 adet Bentley ile farklı modellerde 241 araç daha alınmıştı.

HALKIN YÜZDE 40'I GÜNLÜK BİR DOLAR BİLE KAZANMIYOR

Medya ve aktivistler, halkın yüzde 40’ının günde bir dolardan daha az parayla geçinmek zorunda olduğu ülkede, milyonlarca doların israf edildiğini savunmuştu. APEC öncesi lüks araç alımını protesto için düzenlenen genel greve uçak ve otobüs seferlerinin çalışanları dâhil binlerce kişi katılmıştı. Bu eylem sonrası Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in dâhil olduğu bazı liderler, gelen tepkiler sebebiyle araçları kullanmayı reddetmişti.

Papua Yeni Gine’de yanardağ patladı, binlerce kişi tahliye edildi Papua Yeni Gine’nin (PNG) Batı Yeni Britanya eyaletinde harekete geçen Ulawun yanardağı yüzünden bölgede yaşayan 5 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.



