Türkiye Gazetesi

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a saatlerdir erişilemiyor, bu durum her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi. Facebook, Whatsapp ve Instagram'daki çöküş devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.



İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector"e göre, Türkiye saatiyle 18.40'ta Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı duyurulmuştu.

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullandı.



Beyaz Saraydan sosyal medya şirketleri hakkında açıklama geldi Facebook, Whatsapp, Instagram'da yaşanan çöküş sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğuna dair açıklamalarda bulundu, işte detaylar...



WhatsApp, Facebook ve Instagram saatlerce açılmadı, Türkiye'den flaş çağrı! WhatsApp, Facebook ve Instagram'a saatlerce erişilemedi. Sıkıntı devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan twitter üzerinden önemli bir çağrıda bulundu, işte son gelişmeler...



WhatsApp, Instagram, Facebook açıldı, erişim 6 saat sonra gerçekleşti Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sağlanamıyordu. 6 saat süren sıkıntı sona erdi. Facebook, WhatsApp ve Instagram'a giriş sağlanıyo, işte son gelişmeler...