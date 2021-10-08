Türkiye Gazetesi

Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zimbabve’deki Mazowe bölgesinde yer alan SAS altın madeninde gaz tüpleri patladı. Madendeki patlamada 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 kişinin ölüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi.



YABANCI UYRUKLU MADENCİLER ÇİNLİ

Mazowe Milletvekili Fortune Chasi basına verdiği demeçte, yabancı uyruklu madencilerin Çinli olduklarını aktararak, "Oraya vardığımda polis cesetleri topluyordu. Maden Bakanlığı yetkilileri ve diğer hükümet yetkilileri orada tam olarak ne olduğunu tespit etmeye çalışıyorlardı" dedi.

Polis Sözcüsü Paul Nyathi ise yaptığı açıklamada, "Memurlar, SAS madeninde bazı gaz tüplerinin patlaması sonucu altı yabancı uyruklu ve bir Zimbabwelinin öldüğü koşulları araştırıyor" dedi.



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