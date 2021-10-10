Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri 3’üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının ortak katılımıyla gerçekleşen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında, yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

DÜŞMAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tatbikat, özel kuvvetlerin temsili düşmanın konuşlandığı tepeliklere saldırması ve ele geçirmesi ile başladı. Temsili düşman hattının arkasına havadan çıkartma gerçekleştirilen tatbikatta pusuya düşürülen düşman güçleri etkisiz hale getirildi, zırhlı araçları ele geçirildi.

Keskin nişancıların da hedefleri nokta atışıyla imha ettiği tatbikatta, temsili hedeflere top, havan topu ve füzelerle atış yapıldı.

SAVAŞ UÇAKLARI KULLANILDI

Tank ve zırhlı araçlarla düşman mevzilerine saldırı gerçekleştirilen tatbikatta özel kuvvetler temsili işgal altında olan yerleşim birimlerimi kurtardı. Savaş uçakları da tatbikata katılarak temsili hedeflere atış yaptı.

KURTARILAN TEPELERE BAYRAKLAR ASILDI

Tatbikat, "işgalden kurtarılan" tepelere Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının asılması ve helikopterlerin iki ülke bayraklarını açarak uçuş gerçekleştirilmesi ile sona erdi.

TATBİKATI İZLEDİLER

Tatbikatı, Nahçıvan Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci de izledi.

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