Türkiye Gazetesi

Çekya'nın başkenti Prag'da ilginç bir olay meydana geldi. 10 kişilik bir grup gelip metronun vagonlarını sprey boyalarla boyamaya başladı. Durumdan rahatsız olan yolcular, şahıslara tepki gösterdi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, saldırganlarla yolcular birbirlerine saldırdı.

YOLCULAR VE SALDIRGANLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Prag’da metronun B hattında bulunan Rajska Zahrada İstasyonu’na gelen yaklaşık 10 kişilik bir grup önce perondaki metronun hareket etmesini engelledi ardından da sprey boyalarla vagonları boyadı. Grup, vagonları boya ile düz bir şekilde boyadıktan sonra farklı bir renkteki boya ile de ne olduğu bilinmeyen farklı şekiller çizmeye başladı. Olaylar sırasında durakta bekleyen bazı insanlar olayı kameraya kayıt ederken, vagonlarda bekleyen yolculardan bazıları ise olaya tepki göstermek için dışarı çıktı. Yolcular ve saldırganlar arasında çıkan sözlü tartışma daha büyük bir tartışmaya dönüştü. İki taraf da birbirlerine tekmelerle saldırdı.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olayla ilgili açıklama yapan Prag Polis Sözcüsü Violeta Siristova, “Durumu haber alır almaz hemen devriyelerimizi olay yerine yönlendirdik fakat ekiplerimiz ulaştığında saldırganlar olay yerinde değildi. Araştırmalarımız devam ediyor. Olay sırasında kayıt yapan kişilerin polis merkezlerine gelip kayıtları bizlerle paylaşmalarını istiyoruz” dedi.

Olayın ardından sosyal medyada kullanıcılar bu saldırıyo seçim sonuçları ile bağdaştırmaya çalışsa da olayın neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar Dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü olan Taşköprü’nün üzerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Yazılan yazıları gören vatandaşlar tepki gösterdi.