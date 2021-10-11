Türkiye Gazetesi

Koronavirüsü atlattığı için aşı olmak istemeyen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, tatil için gittiği Sao Paulo'da stadyuma alınmadı. Santos taraftarı olan Bolsonaro, aşı yaptırmadığı için stadyuma alınmaması konusunda duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var" sözleriyle dile getirdi.

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izleyebilmesi için koronavirüs aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.

"EN SON BREZİLYALI AŞI OLDUKTAN SONRA KARAR VERECEĞİM"

Bolsonaro, salgın süresince yaptığı açıklamalar ve Covid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti. Covid-19'u atlattığı için aşı olmak istemeyen Bolsonaro, "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya" ifadelerini kullanmıştı.

Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Covid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya'da açlık krizi: Hayvan leşleri arasında yemek arıyorlar Brezilya'da Fotoğraf Muhabiri Domingos Peixoto tarafından çekilen bir fotoğraf, ülkedeki ekonomik krizi ve açlığın boyunutu gözler önüne serdi. Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü ülkede infiala yol açtı.

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