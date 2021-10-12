Türkiye Gazetesi

Yıllardır İsrail zulmü altında zor günler geçiren Filistinlilere baskı her geçen gün biraz daha artıyor.

Son bir haftada yaşanan İsrail zulümleri şunlar:

Başbakan’ı engellediler: İsrail askerleri, Iştiyye'nin hükûmetin haftalık kabine basın toplantısını gerçekleştirmek üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin'e gitmek isteyen Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konvoyunu engelledi. Başbakan, kente alternatif yollardan ulaşmak mecburiyetinde kaldı.

Pompeo: Batı Şeria İsrail’in hakkı: Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompe, ABD'nin İsrail'i Batı Şeria'da işgalci güç olarak görmediğini söyledi. Pompeo "Burası İsrail halkının haklı vatanıdır" dedi.

Terörist benzetmesi: İsrail'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Başbakan Naftali Bennett "Filistin devletinin kurulması, evime ve İsrail'de herhangi bir noktaya yaklaşık 7 dakika mesafede bir terör devletinin kurulması demektir" dedi.

İşgal iki katına çıkacak: İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşimcilerin sayısını iki katına çıkarmak istediklerini söyledi.

Filistinlilere gözaltı: İşgal altındaki Filistin topraklarında sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri dün de bu zülme devam etti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 14 Filistinli daha gözaltına alındı.

Mezarları tahrip ettiler: İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın yakınlarındaki Yusufiye Mezarlığı’ndaki Müslüman mezarlarını tahrip etti. İsrail makamları mezarlığı yıkarak yerine park yapacak.

Şeyh İkreme Sabri'ye uzaklaştırma cezası: İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Şeyh Sabri'yi verdiği hutbelerin "şiddete yol açtığı" gerekçesiyle gözaltına aldı. Serbest bırakılan Şeyh Sabri, bir hafta süreyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezasına çarptırdı.

'Sessiz ibadet' skandalı: İsrail'in Kudüs’teki Sulh Mahkemesi, Yahudilerin Harem-i Şerif'te “sessizce yaptıkları ibadetin” suç sayılmayacağına hükmetti.

İsrail'den Kudüs'te Filistinlilere müdahale: Yaralılar var İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'te yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombaları ve tazyikli su ile müdahalesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Batı Şeria'da İsrail zulmü: 23 Filistinli yaralandı İşgalci İsrail, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto ederek, hakkını aramak için gösteri yapan 23 Filistinli vatandaşa saldırıp, yaraladı. Yaralılardan birinin 11 yaşındkai bir çocuk olduğu öğrenildi.

Filistin direniş gruplarından İsrail'e tehdit: Karşılığı sert olacak İsrail'in Filistin zulmünü her geçen gün arttırması üzerine, Filistinli direniş grupları saldırıların karşılığının çok sert olacağını duyurdu.