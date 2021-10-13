Türkiye Gazetesi

ABD'nin Detroit şehrine bağlı Michigan eyaletinde bulunan Ahmadiyya Müslüman Topluluk Merkezi'ne Cuma akşamı yatsı namazından sonra saldırı düzenlendi. Namazın ardından içeride birkaç aile ve çocuklarının bulunduğu esnada gerçekleşen saldırıda yaralanan olmadı.

Saldırganın belirlenemeyen bir cisimle ön kapının camlarını kırdığı tespit edilirken, saldırı sırasında arka tarafta bulunan ailelerin durumu fark etmediği belirtildi. Saldırı, sabah namazı için camiye geri gelindiğinde tespit edildi.

Ahmadiyya Cami daha evvel 1980'lerde saldırya uğrayarak yakılmış, bu sırada bir kişi hayatını kaybetmişti.

"BİZİM KURALLARIMIZ TÜM NEFRETE SEVGİ İLE YAKLAŞMAYI GEREKTİRİR"

Caminin iletişim yöneticisi Muhammed Ahmad yaptığı açıklamada “Bu korkutucu bir durum, çocuklar buradaydı” diyerek bölgede genelde kendilerini güvende hissetiklerini ancak yaşanan olayla herkesin ve özellikle çocukların sarsıldığını belirtti.

Ahmad, toplum üyelerinin saldırganı affetmeye karar verdiğini belirterek “Bizimle konuşabilir ve kendi gözleri ile bu toplumun nasıl barışçıl ve sevgi dolu olduğunu görebilir. Bizim kurallarımız tüm nefrete sevgi ile yaklaşmayı gerektirir. Bu mesajla ona ulaşmak istiyoruz” dedi.

Ahmad, aynı zamanda saldırganın kendi kendine ortaya çıkması halinde cami olarak bir suçlamada bulunmayacaklarını belirtti. Oakland Şerifinden yapılan açıklamada da dedektiflerin suçu araştırdığı duyuruldu.

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Son dakika haberi: Afganistan'da cuma namazı esnasında Şii'lere ait olduğu öğrenilen bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Salırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.

Fransa'da camiye tehdit ve hakaret dolu mektup gönderildi Fransa’nın Strazburg şehrinde inşaatı devam eden, Avrupa’nın en büyük camiine ölüm tehditleri ve İslam’a hakaretler içeren mektup gönderildi. Nazi zihniyetli kişilerin gönderdiği “Savaş ilanı” başlıklı mektupta “Camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız” sözleri yer aldı

Ayasofya Camii'ni 3,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Ferruh Muştuer, Ayasofya Camisi’nin yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve şuana kadar 3,5 milyondan fazla insanın camiyi ziyaret ettiğini belirtti. . Muştuer, "Cuma, cumartesi, pazar günleri ziyaretçi sayısı 30 binleri geçiyor. Cami açıldığı andaki atmosfer ne ise bu durum katlanarak ve çoğalarak bugün de devam ediyor" dedi.