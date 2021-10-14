Türkiye Gazetesi

Hakkında çeşitli suçlamalar sebebiyle 6 yıl hapis cezası alan ve bu sebeple 8 yıldır eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 1 Ekim'de ülkesine döndü. Ardından hakkındaki gıyabi hapis cezaları sebebiyle gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye götürüldü. Saakaşvili, cezaevinde başlattığı açlık grevinin 13'üncü gününe girdi.

SANATÇILAR DA DESTEK VERDİ

Onun serbest kalmasını talep eden binlerce destekçisi de başkent Tiflis'te sokağa çıktı. Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin organize ettiği protesto gösterisine ülkenin çeşitli bölgelerinden vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 4 saat süren gösteride konuşan siyasetçiler, sanatçılar ve gazeteciler, Saakaşvili'nin asılsız suçlamalarla yargılandığını savundu.

"HAPİSTE TUTULMAYI HAK ETMİYOR"

Birleşik Ulusal Hareketi Partisi Başkanı Nika Melia, burada yaptığı konuşmada, Saakaşvili'nin çağdaş ve başarılı bir siyasetçi olduğunu, hapishanede tutulmayı hak etmediğini ifade etti. Yerel seçimde partisi tarafından Tiflis Belediyesi Başkanı adayı olarak da gösterilen Melia, 30 Ekim'de seçimde 2'nci turun yapılacağını hatırlatarak, halkı sandık başına gitmeye çağırdı.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Saakaşvili cezasını çekecek Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin tutuklanmasına ilişkin konuştu. Garibaşvili "Hiçbir hükûmet onu bize serbest bıraktıramaz" dedi.

Tutuklanan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili açlık grevine başladı Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı. Cezaevine gönderilen Saakaşvili, açlık grevine başladı.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, 8 yıl sonra ülkesine dönüyor Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunduğu için yıllardır ülkesine dönemeyen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sonbaharda Gürcistan’a döneceğini söyledi.