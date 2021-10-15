Fransa İngiltere'ti tehdit edip 8 gün içinde misilleme yapacaklarını duyurdu. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, yaptığı açıklamada, yaşanan balıkçı sorununda çok sabırlı davrandıklarını, İngiltere'nin Fransız balıkçılara İngiliz sularında avlanmaları için gerekli lisansı, bilgi eksikliği sebebiyle değil siyasi tercihi sonucu vermediğini belirtti.
'BU AVRUPA'NIN SORUNU'
Bunun sadece Fransa'nın değil aynı zamanda Avrupa'nın da sorunu olduğunu ifade eden Beaune, bu konuda Avrupalı ortaklarını harekete geçirdiklerini söyledi.
'8 GÜN İÇİNDE MİSİLLEME YAPACAĞIZ'
Beaune, İngiltere'nin Fransız balıkçılara lisans vermemeye devam etmesi ve olumlu işaret almamaları halinde 8 gün içinde ulusal veya Avrupa düzeyinde misilleme yapacaklarının altını çizdi.
İNGİLTERE VE FRANSA ARASINDAKİ GERİLİMİN SEBEBİ
AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi. İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden oldu.
İngiltere'ye şok misilleme İngiltere'nin kırmızı listeye aldığı ülke futbolcularını, milli maçlara yollamama kararının ardından Brezilya'da benzer bir adım atınca, Premier Lig'de 5 kulüp ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde Brezilyalı futbolcularını oynatamayacak duruma geldi.
Fransa: İran misillemelerden vazgeçmeli Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "İran misillemelerden vazgeçmeli, aynı zamanda (ABD ile İran arasında) müzakerelerin açılması ve İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerekiyor." dedi.
Fransa, İngiltere'yi tehdit etti: 8 gün içinde misilleme yapılacak
Fransa, İngiliz sularında avlanmaları için balıkçılarına lisans vermemeye devam etmesi halinde İngiltere'ye karşı 8 gün içinde misilleme yapılacağını duyurdu.
Fransa İngiltere'ti tehdit edip 8 gün içinde misilleme yapacaklarını duyurdu. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, yaptığı açıklamada, yaşanan balıkçı sorununda çok sabırlı davrandıklarını, İngiltere'nin Fransız balıkçılara İngiliz sularında avlanmaları için gerekli lisansı, bilgi eksikliği sebebiyle değil siyasi tercihi sonucu vermediğini belirtti.
Etiketler : fransa,ingiltere,haberler,