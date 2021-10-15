Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Norveç’te ok ve yayla 5 kişiyi öldüren 37 yaşındaki Danimarkalı Espen Andersen Brathen ile ilgili bütün bilgileri gizleyen Norveç makamları, failin Müslüman olma ihtimali bulunduğunu paylaşarak İslamofobik bir tavır sergiledi.

Katilin Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçtiği iddia edildi. Oysa Norveç, 2011’de 77 kişiyi öldüren ‘terörist’ Anders Behring Breivik’i aşırı sağcı olarak açıklamış, Hristiyan olduğundan hiç bahsetmemişti. Yine başkent Oslo’da 2019’da ElNur İslam Merkezi Camii’ni silahla basan ‘terörist’ Philip Manshaus, aşırı sağcı olarak tanımlanmış ve radikal Hristiyan olduğu gizlenmişti. Hâlbuki, Breivik yargılama sırasında, saldırısında Müslümanların ülkeye yerleşmesine izin veren devlet kurumları, partiler ve onların genç üyelerini hedef aldığını söylemişti.

Öte yandan Norveç İstihbarat Servisi (PST) oklu saldırganla ilgili yaptığı açıklamada “Şu anda bir terör eylemi gibi görünüyor” dedi. Açıklamada, Kongsberg’de yaşayan şüpheli Brathen’in “PST tarafından daha önceden bilindiği” belirtildi. Zanlının hırsızlık ve uyuşturucu suç larından mahkûmiyeti olduğu da bildirildi.

Norveç’teki oklu saldırganın kimliği belli oldu Norveç’in Kongsberg kasabasında oklu saldırı düzenleyen şahsın 37 yaşındaki Danirmarkalı Espen Andersen Brathen olduğu açıklandı.

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Norveç’de dün 37 yaşındaki bir Danimarkalı'nın oklu saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybetti, biri polis olmak üzere 2 kişi de yaralandı.