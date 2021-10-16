Türkiye Gazetesi

Deprem kuşağında bulunan ve zaamn zaman sarsıntılarla karşılaşan İran'da bir deprem daha gerçekleşti. Alınan bilgiye göre söz konusu deprem; İran'ın Kirman eyaletinde 5.1 büyüklüğünde bir sarsıntı şeklinde gerçekleşti.

DEPREM YERİN 10 KM ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Kirman eyaletine bağlı Zerend ilçesinde yerel saatle 15.16’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Can veya mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 4.8 büyüklüğünde deprem Endonezya’nın Karangasem bölgesinde Bali Adası’nda yerel saatle 03.18’de 4,8 şiddetinde meydana gelen deprem nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiyse yaralandı.

Komşuda deprem! 6.2 ile sallandılar Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği öğrenildi. Depremin merkez üssünün ise Kandiye'nin 120 kilometre doğusu olduğu açıklandı.