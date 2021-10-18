Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında hipersonik füze denemesi yaptığına dair soruya cevap verdi. Sözcü Cao, denemesi yapılanın "hipersonik füze" değil yeniden kullanılabilir özellikteki "uzay aracı" olduğunu açıkladı.



ÇİN DİĞER ÜLKELERLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Dünyada pek çok şirketin benzer denemeler yaptığına dikkati çeken Cao, "Çin uzayın insanlığın yararı doğrultusunda barışçı kullanımı için diğer ülkelerle birlikte çalışmayı sürdürecektir" dedi.

Financial Times gazetesi, önceki gün yayımladığı haberde, adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağın tanıklığına dayanarak, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti. Haberde füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.



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