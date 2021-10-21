Türkiye Gazetesi

Uzay’a gitme hedefinde olan ülkelerden Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği uydusu Nuri’yi fırlattı.

UYDUNUN KISA ADI NURİ

Başkent Seul'e 500 kilometre uzaklıkta yer alan Goeung'dan fırlatılan uydunun tam adı Kore Uydu Fırlatma Aracı 2. Ancak Güney Kore'nin kendi imkankanlarıyla geliştirdiği uydunun kısa adı ise Nuri.

TÜRKÇE ANLAMI DÜNYA

Kore dilinde Nuri, Türkçe tercümesiyle "Dünya" anlamına geliyor.

YENİ SİLAHLARINI TEST ETTİLER

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında son zamanlarda yeniden bir gerilim görülüyor. İki ülke de yeni silahlarını test etti.

16 MİLYAR TÜRK LİRASINA MAL EDİLDİ

Bu gerilimin ortasında Seul yönetimi 1.5 tonluk uyduyu Uzay'a gönderdi. Uydu 1.7 milyar dolara (yaklaşık 16 milyar Türk Lirası) mal edildi.

DÖRT NURİ DAHA GÖNDERMEK İSTİYOR

Fırlatma işlemi altı motorlu 47.2 metrelik bir roketle gerçekleştirildi. Güney Kore 2027'ye kadar yörüngeye dört Nuri daha oturtmak istiyor.

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