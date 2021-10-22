Türkiye Gazetesi

Brezilya’da balıkçılık yapan Elias Araujo, Amazon nehrinde korsanlar tarafından kaçırılmış, bulunması için nehirde geniş çaplı arama faaliyetleri başlatılmıştı.

Sonunda cesedinin parçaları bir kayman timsahı tarafından yenilirken bulundu.

ÖLDÜRÜLÜP NEHRE ATILMIŞ OLABİLİR

Timsah öldürülürken ceset otopsi için adli tıbba gönderildi. Balıkçının, öldürülüp mü nehre atıldığı, kaçarken timsahlar tarafından mı öldürüldüğü ise henüz belli değil.

Araujo ile birlikte kaçırılan Roberto Jose, ormanlık alana kaçmayı başarmış, ertesi gün sağ olarak bulunmuştu.

Kayman timsahlarının avlarını yutmadan önce yutmadan ezmeye çalıştığı, büyük lokmaları da daha sonra yiyebilmek için sakladığı biliniyor.

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