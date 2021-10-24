İngiltere’de 12-15 yaşlarındaki çocuklarda Covid aşısı yaptıranların oranının sadece yüzde 19,8 olması ülkede endişeye yol açtı.
The Mail on Sunday gazetesi, mevcut şekilde ilerlenilmesi halinde aralık ayında bu yaş aralığındakilerin ancak üçte birinin aşılanmış olacağını bildirdi.
The Mail on Sunday gazetesi, mevcut şekilde ilerlenilmesi halinde aralık ayında bu yaş aralığındakilerin ancak üçte birinin aşılanmış olacağını bildirdi.
Hükümet, okullarda eğitimin devamı için bu gidişatın önüne geçmek istiyor. Bu gayeyle Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi’nin imzasıyla aşı olmalarını teşvik için 2,5 milyon çocuğa mektup gönderilmesi düşünülüyor.
Doğrudan çocukların muhatap alınması ise tepki çekti. Bazı hükümet yetkilileri, bu uygulamayla anne ve babaların otoritesinin sarsılacağını ifade ettiler.
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İngiltere’de çocuklara “Lütfen aşı olun” mektubu
İngiltere’de 12-15 yaşlarındaki çocuklarda Covid aşısı yaptıranların oranının düşük olması endişeye yol açtı.
İngiltere’de 12-15 yaşlarındaki çocuklarda Covid aşısı yaptıranların oranının sadece yüzde 19,8 olması ülkede endişeye yol açtı.
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