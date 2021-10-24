Türkiye Gazetesi

Asker ve polisin Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Necocli kasabasında düznelediği ve "Osiris" adı verdiği operasyonla ünlü uyuşturucu çetesi lideri yakalandı. Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio, askerler tarafından helikopterle götürüldü.

ESCOBAR'DAN SONRA ELE BAŞLARINA VURULMUŞ EN BÜYÜK VURGUN

Ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, "Osiris" adı verilen operasyonda ele geçirilen Clan del Golfo örgütünün elebaşı Otoniel, askerler tarafından helikopterle götürüldü. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıkladı.

Ünlü suç çetesi liderinin yakalanması için başına ödül konmuştu.

Suç örgütü Clan del Golfo üyelerine seslenen Duque, "Bu örgüte bağlı olanlara sesleniyorum. Aksi takdirde başınıza gelecek olan şey bellidir. Hemen adalete teslim olun, hukukun gücü her şeyin üstündedir. " ifadesini kullandı. Duque, Otoniel'in dünyanın en çok korkulan uyuşturucu kaçakçısı olduğuna dikkati çekerek, "Polislerin, askerlerin, sosyal liderlerin katili ve aynı zamanda genç yaştakilerin silah altına alınmasının sorumlusu olan kişidir. Güvenlik güçlerinin titiz ve müşterek operasyonuyla yakalandı." dedi.

YAKALANMASI İÇİN 800 BİN DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU

Otoniel'in onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanacağı kaydedildi. Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu.

ABD'nin, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.

Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.

Kolombiyalı karteller sahada çatıştı: Teknik direktörle yan hakem öldü Kolombiya'da Realengo ve Villa del Mar kartellerinin sokakta başlayan çatışması, futbol sahasına kadar sıçradı. Sahada kan gövdeyi götürdü.

Kolombiya'yı sarsan skandal: 328 ölüyü “aşılanmış” gösterdiler Kolombiya bir sağlık sakandalıyla çalkalanıyor. 328 ölünün, Covid-19’a karşı aşılanmış olarak kayıtlara geçirildiği ortaya çıktı.