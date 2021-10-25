Türkiye Gazetesi

İsrail, Batı Şeria'da 1355 yeni konutun inşa edilmesi için ihale açacağını duyurdu. İsrail İskan Bakanı Zeev Elki, Walla News sitesinde yer alan açıklamasında, "Yahuda ve Samiriye'deki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi Siyonist vizyon açısından gerekli ve önemlidir" dedi. Yahuda ve Samiriye yerleşim birimlerinde uzun bir süredir inşaatın durduğunu belirten Elki, yeni konutların yapılması için ihale açılacağını belirtti.

FİLİSTİN'DEN KINAMA GELDİ

Filistin Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ihale açma kararını kınadı. Açıklamada, "İsrail, Filistin topraklarında sömürgeci yerleşim birimleri inşa etmekte ve işgal projelerini uygulamakta açıkça ısrar ediyor, uluslararası toplumun ve ABD'nin bu konudaki tavrını göz ardı ediyor" dedi.

ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE YASA DIŞI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yer alıyor. Bu yerlerde ikamet eden 660 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.



Türkiye'den İsrail'e çok sert Batı Şeria tepkisi Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Konseyinin gelecek hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı.



Mevlit Kandilini kutlamak isteyen Filistinlilere İsrail müdahalesi: 20 yaralı, 7 gözaltı Mevlit Kandilini kutlamak için işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı’na gelen Filistinlilere müdahale eden İsrail güçlerinin müdahalesi sonrasında 7 kişi gözaltına alındı 20 kişi ise yaralandı.