Türkiye Gazetesi

Rusya’nın başkenti Moskova’da koronavirüs salgını nedeniyle kısmi kapanmaya geçildi. Bugünden itibaren uygulanacak olan kapanma 7 Kasım’a kadar sürecek.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Moskova Belediyesinin geçen hafta aldığı karar gereği şehir sakinleri, bugünden itibaren 7 Kasım'a kadar tatilde olacak.

GIDA VE İLAÇ ŞİRKETLERİ AÇIK KALACAK

Bu süreçte, şehirdeki ilaç ve gıda alanında faaliyet gösteren firmalar hariç tüm şirketler kapanırken Moskova sakinleri internet üzerinden alışveriş yapabilecek.

DEVLET BİRİMLERİ KAPALI OLACAK

Bununla birlikte söz konusu dönemde, restoran ve kafeler, sadece evlere servis yapabilecek, kamu hizmeti sağlayan devlet birimleri de kapalı olacak.

TİYATRO VE MÜZELER ZİYARET EDİLEBİLECEK

Çocuk bahçeleri ile okulların da tatilde olacağı Moskova'da, tiyatro ve müzeler, yüzde 50 doluluk oranını geçmemesi, barkod (QR kod) sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla ziyaret edilebilecek.

MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK

Kültür, spor, eğlence ve diğer etkinliklerin düzenlenmesinin yasaklandığı kentte, sağlık alanında faaliyet gösteren firmalar çalışabilecek. Sokağa çıkma yasağının getirilmediği Moskova'da, 2020'de getirilen maske takma zorunluluğu da devam edecek.

60 YAŞ ÜZERİ VE KRONİK HASTALIĞI OLAN VATANDAŞLAR İZOLASYONDA

Kentteki 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşların 25 Ekim itibarıyla izolasyonda bulunması yönünde karar alınmıştı. Altı ay içinde virüse yakalananlar için geçerli olmayan karar, 25 Şubat 2022'ye kadar yürürlükte olacak.

AŞILAMA ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR

Aynı tarihlerde, şehirdeki firmalar da personelin en az yüzde 30'unu ve 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşları uzaktan çalıştıracak. Bu, salgına daha önce yakalanan, aşı yaptıran ve sağlık ve savunma alanında çalışanlar için geçerli olmayacak. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin personelinin yüzde 80'inini aşılaması gerekiyor.

49 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

49 milyonu aşkın kişinin aşılandığı ülkede, dün vaka sayısı 36 bin 582, can kaybı sayısı da 1123 olarak açıklanmıştı. İlk Covid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de görüldüğü ülkede, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

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