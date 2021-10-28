Türkiye Gazetesi

İngiltere ve Fransa arasında "Brexit" sonrası balıkçılık krizi yaşanmaya başladı. Zaman zaman bu konuda gerilim yükseldi. Son olarak Fransa, kendi karasularında avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu. Trol teknesi, Le Havre Limanı rıhtımına bağlandı.

"FRANSA ÇATIŞMADI DİL KULLANIYOR"

Bu olaya karşı İngiltere'nin cevabı da gecikmedi. İngiltere Başbakanlık Ofisi "Fransa'nın eylemleri haksızdır, AB'nin Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) veya daha geniş uluslararası hukukla uyumlu görünmemektedir. Fransız hükümetinin bu konuda sürekli olarak kullandığı ve bu durumun çözülmesini kolaylaştırmayan çatışmacı dilinden dolayı üzgünüz. Endişelerimizi hem Fransa’ya hem de AB Komisyonu’na güçlü bir şekilde ilettik. Bir sonraki adım olarak, Dışişleri Bakanı (Avrupa ve Amerika Bakanı Wendy) Morton'a Fransız Büyükelçisini çağırması talimatı verildi” açıklaması yapıldı.

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