Türkiye Gazetesi

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar artarak devam ediyor. Bunun son örneği, ülkenin Bangladeş sınırı yakınlarındaki Tripura eyaletinde yaşanıyor.

Yaklaşık bir hafta önce radikal Hindutva çetelerinin başlattığı saldırılarda 16 cami ve Müslümanlara ait ev ile dükkânlar tahrip edildi. Sistematik ve planlı bir şekilde saldırıya uğradıklarını söyleyen Müslümanlar, sokak ortasında onlarca kişinin turuncu kıyafetli çete üyeleri tarafından linç edildiğini belirtiyor.

ORMANLIK ALANLARA SIĞINIYORLAR

Hindistan yetkilileri ise, olayların yaşandığı köy ile kasabalarda durumun kontrol altında olduğunu iddia ediyor. Ancak bölge sakinlerinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler, Hintli yetkililerin 'olaylar kontrol altında' açıklamalarını yalanlıyor. Gruplar hâlinde Müslümanların yaşadığı köy ve kasabaya saldıran çetelerden kaçan Müslümanlar, ormanlık alana sığınıyor.

Tripura'daki saldırılar, geçtiğimiz ay Bangladeş'te yaşanan gerilim sonrası ortaya çıktı. Yaklaşık 13 milyon Hindu'nun yaşadığı Bangladeş'te, geleneksel Durga Puja festivalinde Kur'ân-ı kerime yönelik saldırı yapıldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine öfkeli bir grup Müslüman, Hindulara saldırmıştı.

PAKİSTAN KINADI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed "radikal Hindutva çetelerince" Müslümanlara ait cami, ev ve dükkânların tahrip edilmesini kınadığını bildirdi.

Sözcü Ahmed, geçen haftadan bu yana Tripura'da "bilinçsiz" saldırıların devam ettiğine dikkati çekerek, Hint devletinin ise Müslümanları korumakta başarısız olmasının yanı sıra yerel Müslüman organizasyonların umutsuz yardım çağrılarını da cevapsız bıraktığını belirtti.

Uluslararası toplumu Hindistan'da yükselen İslam düşmanlığı eğilimini ve özellikle Müslümanlara yönelik saldırıları durdurma konusunda üzerine düşen rolü oynamaya davet eden Ahmed, dünyaya da Hindistan'daki Müslümanların güvenliğini sağlama ve ibadethanelerini koruma çağrısı yaptı.

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