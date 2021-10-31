Türkiye Gazetesi

İnternette arkadaşlık kurup evlenenlerde ilk üç senede boşanma ihtimali, geleneksel yöntemlerle yapılan evliliklere göre altı kat fazla çıktı.

Araştırmaya göre sanal ortamda tanışıp evlenen çiftlerin yüzde 12’si üçüncü evlilik yıl dönümlerini göremedi.

İLK 10 SENE İÇİNDE YÜZDE 17'Sİ BOŞANDI

Bu oran, arkadaş ya da aileleri vasıtasıyla aşkı bulan çiftlerde sadece yüzde 2. Araştırma, 30 yaş üzerindeki 2.000 çift üzerinde yapıldı.

Savanta ComRes araştırma kurumunun verileri kullanılarak yayımlanan rapora göre internetten evlenenlerin yüzde 17'si ilk 10 sene içinde boşandı.

Diğerlerinde bu oran yüzde 10. Gerçek ortamda tanışıp evlenenlerde, benzer görüş ve inançları paylaşan arkadaş ve aileleri ifade eden “sosyal sermaye” de daha fazla.

ÇEVİRİM İÇİ TANIŞAN ÇİFTLER DEZAVANTAJLI

Vakfın araştırma direktörü Harry Benson, “Evlendiğiniz kişinin uzun vadeli karakteri hakkında güvenilir bilgi toplamak; arkadaşlar, aile veya başka bir topluluktan bilgi almadan çok zor. Bu açıdan çevrim içi olarak tanışan çiftler dezavantajlı” dedi.

Hukuk firması IBB Law'un ortaklarından Kate Ryan da, “Evliliklerin ilk birkaç yılı kolay değildir. Evlendiğiniz kişiyi yeterince iyi tanımıyorsanız bu güçlüğü atlatmak zordur. Çevrim içi tanışanlar evliliğin devamı için önemli bazı noktaları kaçırabiliyor” diye konuştu.

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