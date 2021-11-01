Türkiye Gazetesi

Ülkede şu ana kadar en büyük üçüncü doğum vakası olarak kayıtlara geçen Alpha, son 8 senenin ise en iri bebeği oldu. Tam iki bebek ağırlığında.

“SU AYGIRI BEBEK”

Anne Cherral Mitchell’in (31) 38 haftalıkken dünyaya gelen bebeğine, "su aygırı bebek” lakabı takıldı.

AİLESİDE ŞAŞKIN

Elektrik teknisyeni Tyson (35) ile evli Mitchell, “Çocuğumuzun bu kadar iri olacağını biz de beklemiyorduk” dedi.

REKOR 7 KİLO 30 GRAM AĞIRLIĞINDA

Ülkede en büyük bebek rekoru ise 1992’de 7 kilo 30 gram ağırlığında doğan Guy Carr’da.

İngiltere’de iki tren çarpıştı, çok sayıda yaralı var İngiltere’nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire’da iki tren çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de gündem oldu! İngiltere Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alan Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, ada basınında gündem oldu. İngiliz gazeteleri olayı, "Türk TV kralı Hull City'yi 30 milyon sterline satın almayı kabul etti" ifadesiyle manşetten verdi. Ilıcalı’nın ise kulübün sahibi Assem Allam'a ilk etapta 30 milyon sterlin vereceği, kulübün Premier Lig'e yükselmesi durumunda da 20 milyon sterlin daha ödeyeceği belirtildi.

İngiltere ve Fransa arasında "tekne" krizi büyüyor Fransa, İngiltere’ye ait balıkçı teknesine el koydu. Bunun ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmandı. İngiltere de Fransa Büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığına çağırdı.