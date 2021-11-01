Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam üyeleri, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 sırasında eylem yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un maskelerini takarak "COP26 Sıcak Hava Bandosu" oluşturdu.
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam üyeleri, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 sırasında eylem yaptı.
Glasgow'da Borsa Meydanı'nda bir araya gelen ve dünyanın en zengin ülkelerinin sera gazı emisyonlarını azaltmada çok yavaş kaldığını savunan aktivistler, liderlere "konuşmayın, eyleme geçin" çağrısı yaptı.
İngiltere Başbakanı iklim değişikliği konusunda uyardı İngiltere Başbakanı Johnson, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda dünya liderlerini uyardı. Johnson "gece yarısına 1 dakika kaldığını" ifade ederek harekete geçimesi gerektiğine vurgu yaptı.
Bakan Kurum iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını değerlendirdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye’ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, “Bu finansmanla iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin ve verimli bir şekilde yürütüyor olacağız. Sürdürülebilir ekonomi, yeşil kalkınma, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız.” dedi.
Aktivistlerden liderlere çağrı: Konuşmayın, eyleme geçin
İskoçya'da Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam üyeleri, dünya ülkelerinin sera gazı emisyonlarını azaltmada çok yavaş kaldığını savunarak "konuşmayın, eyleme geçin" çağrısı yaptı.
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam üyeleri, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 sırasında eylem yaptı.
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