Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileriyle Soçi'de toplantı yaptı. Başkan Putin, Rusya'nın sınırlarına yakın yerlerde diğer bazı devletlerin füze savunma sistemleri de dâhil olmak üzere stratejik eşitliği bozmaya yönelik girişimlerini terk etmediğini söyledi. Putin "Rusya'nın güvenliğine yönelik bu tehditleri görmezden gelemeyiz ve duruma uygun bir şekilde cevap vereceğiz" dedi. Bu bağlamda Rus ordusunun havacılık ve uzay savunması alanında yeteneklerini belirgin bir şekilde arttırdığını ifade eden Vladimir Putin "Devlet silahlanma programı çerçevesinde son dört yılda 25 adet S-400 hava savunma füze sistemi, 70'in üzerinde savaş uçağı orduya teslim edildi. 20'den fazla S-300 hava savunma füze sistemi, 90 uçak ve helikopter modernize edildi" ifadelerini kullandı.



"ABD'NİN KARADENİZ'DEKİ GEMİSİ DÜRBÜNLE GÖRÜNÜYOR"

Havacılık ve uzay savunma alanlarını daha da geliştirmek gerektiğine dikkati çeken Putin, bunun Rus sınırları yakınında NATO'nun uçuşlarını artırması, Baltık Denizi ve Karadeniz'de güdümlü füze sistemleriyle ittifaka ait gemilerin ortaya çıkması dâhil mevcut askerî ve siyasi durum için gerekli olduğunu dile getirdi.



"DONANMA MODERNİZE EDİLECEK"

Son günlerde ABD'nin bir savaş gemisinin Karadeniz'e girdiğini ve onun dürbünle bile görülebileceğini belirten Rus lider "ABD'nin Avrupa'ya orta menzilli füzeleri yerleştirme planı, Rusya için büyük tehlike ve tehdit oluşturuyor. Bu sebeple, daha önceki kararlara uygun olarak, önümüzdeki yıllarda 200'den fazla uçak ve helikopter, 26 adet S-350 ve S-400 hava savunma füze sistemleri ayrıca seri üretimi yapılan S-500 hava savunma füze sistemlerinin ilk numune veya numunelerinin orduya ilave olarak tedarik edilmesi gerekecek. Rus donanması da modern silah ve teçhizatlar ile donatılmalı. Son 4 yılda donanmaya 49 yeni savaş gemisi, 9 kıyı füze sistemi ve 10 uçak ile helikopter dâhil edildi" şeklinde konuştu. Putin, yabancı devletlerin deniz kuvvetlerindeki nükleer denizaltı, uçak gemileri ve insansız gemilerin sayısındaki artışları göz önüne alarak Rus donanmasının daha hızlı bir tempoyla uçuş araçları ve silahlarla donatılması talimatını verdi.



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