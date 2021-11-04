İngiltere’nin başkenti Londra’da çevreci aktivist grup Insulate Britain üyeleri, parlementoya giden sokak ve caddeleri kapattı.
Protestocular, kendilerini yollara yapıştırarak, hükümetin iklim değişikliği konusunda daha ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.
Polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.
Covid-19 hapına ilk onay İngiltere'den geldi İngiltere’nin ilaç düzenleyicisi (MHRA), ABD'li ilaç şirketi Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen COVİD-19 hapının onayladığını açıklayarak koronavirüs hapını onaylayan ilk ülke oldu.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kışın zor geçebileceği uyarısı yapıldı İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam, ülkedeki vaka oranları nedeniyle zor geçebileceğini söyledi.
Londra'da çevreci aktivistler parlamentoya giden yolları kapattı
Londra'da çevreci aktivist grup hükümetin iklim değişikliği konusunda ciddi adımlar atması için parlamentoya giden sokak ve caddeleri kapadı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da çevreci aktivist grup Insulate Britain üyeleri, parlementoya giden sokak ve caddeleri kapattı.
Kaynak: AA
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