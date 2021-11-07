Türkiye Gazetesi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Irak Başbakanı Kazımi’nin konutuna silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğraması ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. Şemhani saldırıyla ilgili isim vermeden ABD’yi suçladı.

BU OLAYIN İZNİ YABANCI DÜŞÜNCE ODAKLARINDA ARANMALI

Şemhani, "Irak Başbakanı'na yönelik suikast girişimi yeni bir fitnedir. Bu olayın izleri yabancı düşünce odalarında aranmalıdır. Bu ülkeyi işgal etmiş ve yıllardır terörist grupları ortaya çıkartıp desteklemişlerdir. Bunların Irak halkına armağanları istikrarsızlık, güvensizlik ve ihtilaftan başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.

IRAK BAŞBAKANI’NA SALDIRI

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından gece yapılan açıklamada, Başbakan Kazımi’nin, konutuna SİHA ile düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

Irak Başbakanı Kazimi'ye suikast girişimi Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükûmet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de güçlü bir patlama meydana geldi. Daha sonra yapılan açıklamada Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin buradaki evinin silahlı insansız hava aracı ile saldırıya uğradığı, Kazımi'nin ise olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.