Türkiye Gazetesi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 2 Ukraynalı askerin Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait olduğu belirtilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, ayrılıkçıların bugün bölgede 2 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu da kaydedildi.

DONBAS KRİZİ HAKKINDA

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



Donbass'ta ateşkes ihlali: Ukraynalı asker hayatını kaybetti Ukrayna’nın Donbass bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.



Rus askerlerinin Donbass bölgesindeki TikTok paylaşımlarına soruşturma Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından, Rus askerlerinin Ukrayna’nın Donbass bölgesinde bulunduğuna dair 546 TikTok paylaşımı hakkında inceleme başlatıldı.