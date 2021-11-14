Türkiye Gazetesi

İskoçya'nın Glasgow kentinde 2 haftadır devam eden COP26 sona erdi. Ülkeler, 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) "hayal kırıklıkları" arasında anlaşmaya vararak, gelecek yılın sonuna kadar 2030 emisyon azaltma hedeflerini güçlendirmeyi kabul etti.

COP26'da müzakereler, bazı itirazlara rağmen tüm katılımcı ülkeler tarafından imzalandı.



COP26'da müzakereler, bazı itirazlara rağmen tüm katılımcı ülkeler tarafından imzalandı.



Bir anlaşmaya varmak için belirlenen sürenin cuma 18.00'de sona ermesine rağmen, fosil yakıtlarla ilgili dilde anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza giren müzakereler bir ifade değişikliğiyle tamamlandı.



Taslak metinde yer alan, ülkelerin "azaltılmamış kömür enerjisi ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırmayı hızlandırmaları" gerektiği şeklindeki ifade, "aşamalı olarak azaltmaları" şeklinde değiştirildi.



Bazı Avrupa ve ada ülkeleri; Çin ve Hindistan'ın yoğun itirazları sonucu yapılan değişiklik karşısında hayal kırıklıklarını dile getirse de metni kabul etti.



ÜLKELER 2030 EMİSYON AZALTMA HEDEFLERİNİ GÜÇLENDİRMEYİ KABUL ETTİ



COP Başkanı Alok Sharma, anlaşmaya varılmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bütün delegelere bu sürecin gelişme şeklinden dolayı özür dilediğimi ve çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum" dedi.



"Derin hayal kırıklığını da anladığını" kaydeden Sharma, ancak yine de anlaşmayı korumanın hayati önem taşıdığını vurguladı.



Ada ülkesi Fiji delegasyonundan yapılan açıklamada ise "sadece şaşkınlık değil, aynı zamanda büyük hayal kırıklığı içinde oldukları" ifade edilerek, "Bu bizi 1,5 dereceye yaklaştırmak yerine bu hedefe ulaşmayı zorlaştıracak" denildi.



Bununla beraber ilk kez bir BM iklim anlaşmasında fosil yakıtlardan bahsedilmiş oldu. Varılan anlaşmada ülkeler küresel sıcaklık artışının sanayi devrimi öncesine oranla 1,5 derece ile sınırlandırılması için gelecek yılın sonuna kadar 2030 emisyon azaltma hedeflerini güçlendirmeyi kabul etti.



"1.5 DERECE HEDEFİ SADECE NEFES ALIYOR"



Greenpeace Uluslararası İcra Direktörü Jennifer Morgan, anlaşmaya ilişkin, "Silik, zayıf ve 1,5 derece hedefi sadece nefes alıyor. Ancak kömür çağının sona erdiğine dair bir sinyal gönderildi ve bu önemli" açıklamasında bulundu.



Yardım kuruluşu Christian Aid'in CEO'su Amanda Mukwashi de "COP26'nın 1,5 dereceyi canlı tutmak için en iyi şans olduğu söylendi ancak 1,5 derece yaşam desteğine alındı" değerlendirmesini yaptı.



BM iklim zirvesinde liderler 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı taahhüt etti BM İklim Değişikliği Konferasında bir araya gelen 100'ün üzerinde lider, 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı, bu alanda 12 milyar dolar kamu ve 7,2 milyar dolar özel sektör finansmanı sağlamayı taahhüt etti.

Biden'dan uyarı: İklim zirvesinde dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin halihazırda dünyaya büyük zarar verdiğine dikkati çekerek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız." uyarısında bulundu.