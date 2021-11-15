Türkiye Gazetesi

Uzay'daki çöp miktarının artması, çarpışma tehlikelerini de beraberinde getiriyor. 23 yıldır görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), yaklaşık 30 büyük çarpma tehlikesi yaşarken, bunların üçü 2020'de oldu. Sonuncusu ise geçtiğimiz haftalarda yaşandı.

UZAY ÇÖPÜ YÖRÜNGEYE GİRDİ

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre; içerisinde astronot ve kozmonotların bulunduğu ISS, acil yörünge değişikliğine gitti. Bunun sebebi ise Çin'in 2007 yılında imha ettiği Fengyun-1C uydusuna ait yaklaşık 3500 parçanın o dönemde Uzay'a dağılması ve bu enkazlardan bir parçanın geçtiğimiz günlerde ISS'nin yörüngesine girmesi.

Ortaya çıkan çarpışma tehlikesi nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlı roketlerden birinin hızı saniyede 0.7 metre değiştirildi ve yörüngesi 1.2 kilometre yükseldi.

2021'in mayıs ayında ufak bir Uzay çöpü parçası ise, ISS'nin Kanada yapımı robot kolunda 5 milimetrelik bir delik açmıştı.

ISS normal şartlarda yerden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bulunurken, normal hızı saniyede 7.66 kilometre (saatte 27 bin km'den fazla) dolaylarında.

UZAY KALABALIKLAŞIYOR, SORUN BÜYÜYOR

Science Alert sitesindeki bilgilere göre; 1957 yılından bu yana Uzay'a fırlatılan roket sayısı 6000'i aşarken, bu roketlerin Dünya yörüngesine yerleştirdiği uydu sayısı ise 10 binin üzerinde. ​Bunların 6250'si hala Uzay'da ve 3600'ü aktif olarak çalışıyor.

Ancak imha edilen Uzay nesnelerinin arkalarında bıraktıkları parçalar, zamanla Uzay'da bir çöplük yörüngesi oluşturmuş durumda. Çoğu Uzay çöpü, bir mermiden neredeyse yedi kat daha hızlı şekilde yörüngede dolaşabiliyor.

330 MİLYONDAN FAZLA UZAY ÇÖPÜ

Avrupa Uzay Ajansı'nın bünyesinde kurulan Uzay Çöpü Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Uzay'da 330 milyondan fazla çöp kalıntısı bulunmakta.

Avrupa Uzay Ajansına göre uydular haricinde Uzay'da 10 santimetreden büyük 34 bin, 1 santimetreden 10 santimetreye kadar 900 bin, 1 milimetreden 1 santimetreye kadar ise 128 milyon nesne bulunuyor.

Sadece SpaceX, Starlink projesi kapsamında 2 binden fazla uyduyu Uzay'a bıraktı. Bu projede ilk hedef 12 bin uydu ancak şirket bu sayının 40 bine çıkabileceğini de belirtiyor.

SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 4 astronottan oluşan yeni ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

Uzaya çıkan ABD'li iş adamı uçak kazasında öldü Geçtiğimiz ay Jeff Bezos'a ait bir uzay mekiğiyle uzaya çıkan ABD'li iş adamı Glen de Vries, bindiği küçük uçağın New Jersey eyaletinde düşmesi sonucu hayatını kaybetti.