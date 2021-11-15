Türkiye Gazetesi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde uyarı yapıldığı şeklinde basında yer alan haberlere yönelik açıklamada bulundu. Haitat, İsrail'de Arutz Sheva'nın İbranice internet sitesinde ve İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) Arapça internet sitesinde yer alan, "Ulusal Güvenlik Konseyinin Türkiye'ye yönelik yeni seyahat uyarısı yayımladığı ve İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi gerektiği" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Türkiye'ye yönelik geçmişte yaptıkları seyahat uyarısının geçerliliğini koruduğunu aktaran Haitat, "bunun mevcut durumla ilişkili olmadığını" söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Eylül 2017'de Türkiye'ye yönelik "terör saldırıları endişesi" iddiasıyla seyahat uyarısı yayımlamış ve vatandaşlarından ülkeyi en kısa sürede terk etmesini istemişti.

Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken İsrailliler tutuklandı Çamlıca Kulesi'ne çıkan İsrailli karı koca ve yanlarında bulunun bir kadın, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki villasının fotoğraflarını çekmişti. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklandı.



İsrailli çift, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflarken yakalandı Çamlıca Kulesi'ne çıkan İsrailli karı koca, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki villasının fotoğraflarını çekti. Bunu, bir çalışanın dikkati ortaya çıkardı.