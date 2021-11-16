Türkiye Gazetesi

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarına, Suriye sınırına 5 kilometre mesafedeki bölgelere ve ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel bölgesine seyahat edilmemesi yönünde tavsiyeye yer verildi.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükumet krizi doğurdu.

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etmek zorunda kalan Hassan Diyab hükûmetinden sonra siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükûmeti kurma süreci 13 ay aldı.

Necib Mikati başbakanlığında 10 Eylül'de kurulan yeni hükûmet, 20 Eylül'de Meclisten güvenoyu almıştı.

İngiltere'de terör tehdit seviyesi yükseltildi İngiltere'de ulusal terör tehdidi seviyesinin "önemli"den "ciddi"ye yükseltildiği bildirildi.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan dünya liderlerine harekete geçin çağrısı İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26) iklim krizini çözmede tek başına yeterli olamayacağını söyledi.