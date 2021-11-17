Türkiye Gazetesi

Dünya çapında İngilizce konuşan ülkelerde ve İngilizce öğrenenler tarafından yaygın olarak kullanılan Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı.

YILIN KELİMESİ PERSEVERANCE (AZİM) OLDU

NASA'nın Mars misyonuna artan küresel ilgiye dikkat çeken sözlük editörleri 2021 yılının sözcüğünü, Türkçe'de azim anlamına gelen “perseverance” olarak duyurdu. Cambridge Sözlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Perseverance’ın 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e son inişinden sonra kelime aramaları arttı.

250 BİN KEZ ARANDI

Bu yıl 19 Şubat ile 25 Şubat arasında 30 bin 487 “perseverance” araması yapıldı. Ayrıca, sözcüğün sözlüğün web sitesinde 2021 boyunca dünya çapında 243 binden fazla kez arandığı belirtildi.

“SÜREKLİ ÇABA”

Bununla birlikte, “Perseverance” (azim) Cambridge Sözlüğü tarafından "zor veya uzun sürse bile bir şeyi yapmak veya başarmak için gösterilen sürekli çaba" olarak tanımlanıyor.

İKLİM FELAKETİNİ ÖRNEK GÖSTERDİLER

Cambridge Sözlüğü’nün yayın müdürü Wendalyn Nichols, editörlerin 2021'in zorlukları göz önüne alındığında bunun uygun bir kelime olduğunu düşündüklerini söyledi: "Mars'a bir araç indirmek için azim gerektiği gibi, Covid-19, iklim felaketleri, siyasi istikrarsızlık ve çatışmalardan kaynaklanan zorluklarla ve hayatımızdaki aksamalarla yüzleşmek de azim gerektirir. Bu bağlantıyı takdir ettik ve Cambridge Sözlüğü kullanıcılarının da beğeneceğini düşünüyoruz.'

GÜNCEL DÜNYA OLAYLARINI YANSITIYOR

Diğer taraftan, bu yılın Ocak ayında, ABD başkanlık seçimleri dünyanın dikkatini çekerken, Cambridge Sözlüğü’nün web sitesinde "isyan", "görevden alma", "görev töreni" ve "beraat" aramaları da arttı. Editörler, bu durumun Cambridge Sözlüğü’nde aranan kelimelerin genellikle güncel dünya olaylarını yansıttığına dair daha fazla kanıt sağladığını söyledi.

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