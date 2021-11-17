Türkiye Gazetesi

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamada, ülkede yolcu taşımacılığının üçüncü çeyrekte yüzde 49 arttığı belirtildi. Söz konusu dönemde, madenciliğin yüzde 9,4, perakende faaliyetlerinin ise yüzde 6,7 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüdü." ifadesi yer aldı.

2020'DE YÜZDE 3,1 KÜÇÜLMÜŞTÜ

Rus ekonomisi, Covid-19 salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,1 küçülmüştü.



Dolardan kurtulma operasyonu ABD’nin dolar ve Swift sistemi üzerinden diğer ülkeler üzerinde kurduğu tahakküm, Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerde rahatsızlığı artırıyor. ABD’nin baskısını derinden hissetmeye başlayan Rusya, ekonomide ve uluslararası ticarette risklerden korunmak için dolar kullanımını azaltmaya yönelik süreci hızlandırdı.

Rus rublesini 'dijital ruble' ile güçlendirme planı Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politikalar Müdürü Çebeskov, “dijital ruble” sayesinde, geleneksel Rus rublesinin uluslararası alandaki rekabet gücünün artırabileceğini söyledi.