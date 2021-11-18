Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın Karabağ zaferinin üzerinden bir yıl geçti ama Ermenistan bu mağlubiyeti hâlâ kabullenemedi. Ermenistan, sık sık sınırda taciz atışlarına başladı. Bu durum ile ilgili konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov "Maalesef Ermenistan’ın hâlâ rövanşist söylemlerine şahit oluyoruz. Hâlen toprak iddiasında bulunuyorlar. Bunlar çok tehlikeli açıklamalar" dedi.

"Ermenistanlı siyasileri daha akılcı, daha sorumluluk sahibi gibi davranmaya çağırıyoruz" diyen Bayramov, Eğer uluslararası hukuka uygun davranmazlarsa, Azerbaycan’a yönelik herhangi tehlikeli bir adım attıklarını sezersek hiç tereddüt etmeden gereken karşılığı veririz. Bizim tercihimiz bölgede huzur, barış ve güvenliğin sağlanması” ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN BUNA HAZIR"

Bayramov, Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede istikrarın ve gelişmenin sağlanması yönündeki yapıcı mesajlarını da hatırlatarak "Şu an için de iki taraf arasındaki normalleşme sürecinden bahsetmek mümkün. Azerbaycan buna hazır" dedi.

Zengezur koridoruyla ilgili de konuşan Bakan Bayramov, şunları söyledi: Bu koridorun açılması çok önemli. Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaşma imkânımız olacak. Aynı şekilde Türkiye de Azerbaycan üzerinden Orta Asya’ya ulaşacak.

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan’ı yalnız bırakmayız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Can Azerbaycan yalnız değildir yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan’ı yalnız bırakmayız.” dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün Ermenistan sınırında yaşanan çatışmada Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu 10 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Sınırda tahrikler sürüyor, Ermeniler yenilgiye doymuyor Şuşa’da Azerbaycan askerlerine saldıran Ermeni çetelere karşı Kelbecer-Lâçin hattında başlatılan operasyon kapsamında en az 10 Ermeni öldürüldü.