Türkiye Gazetesi

Pew araştırma kurumu, ABD’de insanların Twitter kullanımını inceledi. Ülkede yetişkin nüfusun sadece yüzde 25’inin Twitter’ı kullandığı belirlenen araştırmada çarpıcı sonuçlar alındı. Araştırmaya göre, atılan tüm tweetlerin yüzde 97’si, Twitter’ı aktif olarak kullanan yüzde 25’lik kesimden geliyor. Bu aktif grubun paylaşımlarının yüzde 80’i ise ya retweet ya da mesajlara verilen cevaplar.,

TWİTTER ALEMİNDE ÇOK FAZLA ETKİLEŞİM ALAMIYOR

Orijinal mesajlar paylaşımlarının sadece yüzde 14’ünü teşkil ediyor. Geniş çaplı paylaşımları diğer kesimden pek karşılık da bulmuyor. Bunlar yüzde 3’lük kesimden ayda ortalama olarak 37 beğeni ve sadece bir retweet alıyor. Araştırma raporunu kaleme alanlardan Aaron Smith, “Doğrusunu söylemek gerekirse aktif grup biraz kendi kendisine konuşuyor. Daha geniş Twitter aleminden çok fazla etkileşim alamıyorlar” dedi. Smith, YouTube ve diğer sosyal mecralarda da durumun aşağı yukarı aynı olduğunu, oralarda da paylaşımların çoğunun az sayıda kişi tarafından yapıldığını ifade etti.

Twitter kullanıcılarını sevindiren karar: Fotoğraflar tam boy gösterilecek Twitter, mobil uygulamada kullanıma sunduğu 'tam boy görsel' özelliğini web sürümüne de getirdi. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, paylaşılan fotoğrafı tam boy görmek için tıklamak zorunda kalmayacak.