Türkiye Gazetesi

Hollandalı futbolcu Quincy Promes, geçen yılın temmuz ayında düzenlenen bir aile partisine katıldı. Rus takımı Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, iddiaya göre partide kuzenini dizinden bıçakladı. Ardından hakkında soruşturma açıldı. Bu kapsamda, Promes'in adam öldürmeye teşebbüsten yargılanması kararlaştırıldı.

Promes, Aralık 2020'de Ajax takımının oyuncusuyken konuyla ilgili birkaç gün hapiste kalmış ve hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı. Hollanda Milli Takımı formasıyla 50 maça çıkan Promes, 7 gol attı.



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