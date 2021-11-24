Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu, Singapur ve Togo'nun uyguladığı COVID-19 aşı sertifikalarının AB'nin sertifikasına eş değer kabul edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Söz konusu 2 ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı belirtilen açıklamada, bu ülkelerin verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ve sertifikaların AB ülkelerinde de kabul edileceği ifade edildi.

Açıklamada, mevcut durumda 51 ülkenin AB aşı sertifika sistemine bağlı durumda olduğu anımsatıldı.

AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Sertifikayla AB'de onaylı COVID-19 aşıları; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde genellikle ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

AB, Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı aldı Avrupa Birliği (AB), aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 3 ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.

AB'nin koronavirüs aşı sertifikası yürürlükte! Avrupa Birliği içerisinde seyahatleri kolaylaştıracak aşı sertifikası, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Ukrayna'dan aşı sertifikası kararı Türkiye Ukrayna arasında gerçekleşen anlaşma sonrası, Covid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildiği duyuruldu.