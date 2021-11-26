Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Covid-19 varyantına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Danışmanlarının kendisine bu varyanta karşı bir an önce harekete geçme tavsiyesi verdiğini belirten Biden, pazartesiden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını bildirdi. Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemeyecek.

İSRAİL VE KANADA'DAN DA YASAK

İsrail hükümeti de B.1.1.529 olarak isimlendirilen varyant sebebiyle kuzeyindekiler hariç Afrika'nın geri kalan diğer ülkelerini, seyahat tablosunda "kırmızı listeye" aldı. Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos ise Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Eswatini, Zimbabve ve Mozambik’e olan seyahatleri askıya aldığını aktardı. Duclos, son 14 gün içinde söz konusu 7 ülkede bulunan yolcuların Kanada'ya girişlerinin yasak olduğunu ifade etti.

5 ülkeye seyahat yasağı getirildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un Nu varyantı sebebiyle beş ülkeye seyahat yasağı getirildiğini açıkladı.

İngiltere'den 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması İngiltere, koronavirüsün Güney Afrika ile Botsvana'da görülen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirdi.