Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Kuç Körfezi’nde iki yük gemisi çarpıştı. Çarpışma sonrası yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken, kazanın seyir hatası nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yer alan ve petrol ticaretinin ana yollarından biri olan Kuç Körfezi’nde dün yerel saatle 21.30 sıralarında iki yük gemisinin çarpıştığı bildirildi. Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, körfezde çarpışan gemilerin adının Aviator ve Ancient Grace olduğu aktarılarak, Hindistan Sahil Güvenlik (ICG) devriye gemisi, kirlilik kontrol gemisi ve bir helikopterin bölgede hazır bekletildiği ifade edildi. ICG’nin olası bir petrol sızıntısını önlemek için durumu izlediği açıklandı.

Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kazanın, seyir hatası nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor.

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