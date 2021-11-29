Türkiye Gazetesi

Dünyadaki vaka artışları hızla artan omicron varyantı, Suudi Arabistan’ı harekete geçirdi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yaşanan vaka artışları nedeniyle, koronavirüs kısıtlamalarını güncelledi.

TWITTER’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlık bu karar kapsamında umre yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını kabul etmeye karar verdiğini duyurdu. Bakanlık Twitter'dan yaptığı açıklamada, yurt dışından gelecek olan kişilere uygulanacak protokole de yer verildi.

KORONAVİRÜS KISITLAMALARI GÜNCELLENDİ

Buna göre, Suudi Arabistan'ın onayladığı koronavirüs aşısını olan kişiler karantinaya tabi tutulmayacak. Suudi Arabistan'ın kabul ettiği koronavirüs aşıları: İki doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson.

Suudi Arabistan'ın onaylamadığı ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan çift doz aşılı kişiler üç gün karantinaya girecek. Karantina sonunda bu kişilerin ülkeye kabul edilmesi için negatif PCR sonucuna sahip olmaları istenecek.

YAŞ SINIRI KONULMUŞTU

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önceki şartlara göre Umre ziyareti yapacak yabancıların 18 ile 50 arasında olması gerekiyordu.

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