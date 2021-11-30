Türkiye Gazetesi

ABD'nin Teksas eyaletinde ikamet eden 30 yaşındaki Lee Price, Covid-19 salgını sebebiyle devlet tarafından dağıtılan yardımlarda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulundu.

KAMYON DA ALMIŞ

ABD Adalet Bakanlığı, Lee’nin Covid-19 fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1,6 milyon dolar kredi çektiğini aktardı. Şahsın, bununla da Lamborghini Urus, Ford F-350 tipi kamyonet ve Rolex saat gibi kendine pahalı eşyalar satın aldığı kaydedildi.

700 BİN DOLARI EL KONULDU

Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee’ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildi. Zanlının çektiği 1,6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konuldu.

95 KİŞİ DEVLETİ DOLANDIRDI

Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Dairesinin, Covid-19 yardım fonlarında sahtekarlık yapmaktan 150'den fazla sanık hakkında 95’ten fazla cezai dava açtığı aktarıldı. Bu davalar sonucu dolandırıcılıkla elde edilen fonlardan 75 milyon doların üzerinde nakdin geri alındığı bilgisi paylaşıldı.

1 milyon liralık altını dolandırıcılara elleriyle teslim etti Samsun'da yaşlı kadın, kendisini polis olarak tanıtan sahtekarlara kandı. Kadın, 1 milyon TL değerindeki bütün altınlarını dolandırıcılara kaptırdı.

Bakkala bakan 9 yaşındaki çocuk kadın müşteri tarafından dolandırıldı Ailesinin bakkalı emanet ettiği 9 yaşındaki çocuk genç bir kadın tarafından dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan küçük çocuk kadının peşinden gitse de yetişemedi. Olayı anlatırken gözyaşlarına boğulan çocuğun psikolojisi etkilendi.