Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

2018'den bu yana adanın genel valisi olan 72 yaşındaki Dame Sandra Mason, geçen ay parlamentoda yapılan bir oylamanın ardından ulusun cumhurbaşkanı seçildi. Kraliçe’nin yerine devlet başkanı olarak geçti. Ülkenin bağımsızlığının 55. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle cumhuriyete geçiş yapan ülkenin yeni cumhurbaşkanı Mason “Barbados Cumhuriyeti gemisi ilk yolculuğuna çıktı. Bütün fırtınalara göğüs gersin. Ülkemizi ve vatandaşlarımızı önümüze çıkan ufuklara ve kıyılara sağ salim karaya çıkarsın” dedi.



Törene katılan Prens Charles

PRENS CHARLES DA TÖRENDEYDİ

Törene Kraliçe’yi temsilen şeref misafiri olarak katılan Prens Charles, anayasal statü değişikliğine rağmen iki ülke arasındaki bağların devam ettiğini tekrarladı ve Karayip adasının maruz kaldığı “korkunç kölelik vahşetini” kabul etti. Kraliçe II. Elizabeth ise gönderdiği mesajda “Barbados’un mutluluk, barış ve refahı için en içten iyi dileklerimi gönderiyorum. Bu ulusun kalbimde özel bir yer tuttuğunu söylemeliyim” dedi. Törende aralarında Başbakan Mia Mottley’nin de yer aldığı önde gelen ulusal figürler, yeni cumhurbaşkanının önünde Barbados’a bağlılık yemini etti.

Prens Charles Barbados’ta! Annesinin devlet başkanlığından alınmasına şahitlik edecek Eski İngiltere sömürgesi Barbados’ta devlet başkanı seçilen 72 yaşındaki Dame Sandra Mason, ülkenin İngiltere’den bağımsızlığının 55’inci yıl dönümü olan 30 Kasım’da yemin ederek yeni görevine başlayacak.