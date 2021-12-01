Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün 'delta varyantı' tüm dünyada korkuya neden olmuş, varyantın yayılması ile vaka ve ölüm oranlarında artış yaşanmıştı. Birçok ülke yeni ortaya çıkan ve delta kadar etkili olması beklenen 'omicron' mutasyonu için önlem alırken, Japonya'da ilk vaka tespit edildi.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında ilk vaka sonrası sınır kapılarını kapatmanın 'geçici bir çözüm' olacağını belirtti. Bilinmeyen bir riskle karşı karşıya kalındığını ve her tedbiri almanın en iyi yol olduğunu söyleyen Kişida, en kötü senaryoya göre hazırlık yapacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki ile bir araya geleceğini söyleyen Başbakan Kişida, varyanta karşı alınacak tedbirleri görüşeceğini söyledi.

İLK 'OMICRON' VAKASI NAMBİYALI DİPLOMAT

Tokyo'daki Narita Havalimanı'na ulaşan 30 yaşlarında Namibyalı bir diplomatın yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmış, diplomatın virüsün Omicron varyantını taşıdığı bildirilmişti.

Kyodo ajansı ve kamu yayıncısı NHK, bunun Japonya'daki ilk Omicron varyantı vakası olduğunu duyurmuştu.

Japonya sınırlarını tüm yabancı ziyaretçilere kapatıyor Japonya, Omicron mutasyonu nedeniyle yarından itibaren sınırlarını tüm yabancı uyruklu ziyaretçilere kapatma kararı aldı.

Japonya’da 'omicron' alarmı! Japonya Mozambik, Malavi ve Zambiya'dan gelen yolculara daha karantina kararı aldı.

Japonya'dan 6 ülkeye karantina şartı Japonya'da hükümet, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Covid-19 mutasyonu nedeniyle Güney Afrika dahil 6 ülkeden gelen yolculara 10 günlük zorunlu karantina uygulama kararı aldı.