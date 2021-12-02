Türkiye Gazetesi

Danimarka’nın Aalborg kentinde yaşanan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yollarda mahsur kalırken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Aalborg kentinde IKEA'nın mağazasında alışveriş yapan müşteriler ve çalışanlar dışarıya çıkamadı.

“MOBİLYA REYONUNDAKİ YATAKLARDA UYUDUK”

Mağaza içerisindeki 6 müşteri ve 24 personel geceyi mağazadaki yataklarda ve koltuklarda uyuyarak geçirdi. Mağaza Müdürü Peter Elmose, “Mobilya reyonlarında ve birinci kattaki yataklarımızın, koltuklarımızın ve çekyatlarımızın olduğu bölümlerde uyuduk” dedi. Elmose, akşamı televizyon izleyerek ve yemek yiyerek geçirdiklerini belirterek, “Çok iyi geçti. İyi bir gece oldu” ifadelerini kullandı.

ABD’den vatandaşlarına uyarı: Almanya ve Danimarka'ya gitmeyin ABD’de, vaka sayılarındaki artış sebebiyle Almanya ve Danimarka'ya seyahat uyarısında bulunuldu.