Türkiye Gazetesi

1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisine alan ve insan nüfusunda büyük kayıplara yol açan koronavirüs, hayvanlarda da görülmeye devam ediliyor. Alınan bilgiye göre; Belçika’nın Antwerp kentinde bulunan hayvanat bahçesinde 2 su aygırının Covid-19 testlerinin pozitif çıktı.

BURUNLARINDAN AKAN AKINTI SONRASI TEST YAPILDI

Antwerp kentinde yer alan hayvanat bahçesinde bulunan 14 yaşındaki Imani ve 41 yaşındaki Hermien adlı 2 su aygırının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı aktarıldı. Su aygırların virüsü nasıl kaptıkları henüz bilinmezken, hayvanların karantinaya alındığı açıklandı. Yetkililer, su aygırlarının burun akıntısı dışında sağlık durumlarının iyi olduğunu aktararak, Imani ve Hermien’e yapılan Covid-19 testleri negatif çıkana kadar hayvanat bahçesindeki kısıtlamaların sıkılaştırıldığını açıkladı. Su aygırlarının burunları genellikle ıslak olmalarına rağmen veterinerler, hayvanların burunlarındaki akıntıyı fark etmesinin ardından Covid-19 testi yapmaya karar verdiklerini aktardı.

İLK DEFA SU AYRGIRLARI KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Antwerp Hayvanat Bahçesi Veterineri Francis Vercammen yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla, bu türler arasında kaydedilen ilk bulaş. Dünya genelinde bu virüs çoğunlukla büyük maymunlarda ve kedigillerde görüldü" dedi.

Bu haftanın başlarında Kanada ise, vahşi olarak tanımlanan 3 geyikte Covid-19 tespit edildiğini doğrulamıştı.

İlk kez kayda geçti: Bir kedi Covid-19 nedeniyle öldü Dünyada Covid-19 sebebiyle tespit edilen ilk evcil hayvan can kaybı yaşandı. İngiltere’de hayatını kaybeden 4 aylık Ragdoll cinsi bir kedinin, akciğer hücrelerinden alınan örnekte Covid-19 kalıntılarına rastlandığı bildirildi. Araştırmayı gerçekleştiren Profesör Margaret Hosie, Birleşik Krallık’ta Covid can kayıplarının tek haneli rakamlara ve vaka sayısının her geçen gün azalmasının altını çizerek, “İnsanlardaki vaka ve can kayıpları azalırken virüsün hayvanlara geçme ihtimali potansiyel bir tehlikenin altını çiziyor” ifadelerini kullandı.