Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti, 16 Kasım'da işgalden kurtarılan Kelbecer’de provokasyonda bulunurken gözaltına alınan 10 Ermeni askerin serbest bırakıldığını duyurdu.

Bunun karşılığında Ermenistan, Ağdam dışında, işgalden kurtarılan bölgelerin mayın haritalarını Azerbaycan'a verdi.

Azerbaycan, söz konusu anlaşma çerçevesinde ara buluculuğu için Rusya Savunma Bakanlığı'na teşekkür etti.

ÖNCESİNDE DE 30 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Azerbaycan daha önce de gözaltındaki Ermenistan uyruklu 30 kişiyi serbest bırakmıştı.

Ermenistan ise karşılığında Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin mayınla, Ağdam'da döşediği 97 bin mayının haritasını teslim etmişti.

Azerbaycan komandolarından tatbikat Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Harekatı (Komando) askeri birliğinde taktik atış tatbikatı düzenlendiğini kaydetti.

Azerbaycan'da helikopter kazası şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı Azerbaycan'ın Hızı bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 14 asker Bakü’de defnedildi.