Türkiye Gazetesi

İnternet üzerinden ev kredisi veren şirkette işçi kovma skandalı devam ediyor. 900 kişinin bir Zoom toplantısı sonrasında kovulduğu şirketten üst düzey üç yöneticinin istifa ettiği haberi geldi. Tek seferde 900 kişiyi kovan şirket kurucusu ve CEO’su Vishal Garg gelen tepkiler sonrasından özür dilemek zorunda kaldı.

“BU TOPLANTIDAYSANIZ İŞTEN ÇIKARTILACAK GRUPTASINIZ”

Yaptığı son yatırımla birlikte 7.7 milyar dolar yükselen şirket ABD ve Hindistan pazarlarında aktif. Yeni yatırım alan şirket CEO’su Garg, 900 işçinin katıldığı bir Zoom toplantısı düzenlemişti. İşgücünün yüzde 9’una denk gelen katılım zoom toplantısına katılan herkes kovulmuştu. CEO Vishal Garg, "Eğer bu toplantıdaysanız, işten çıkartılacak olan şanssız gruptasınız" ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLER ÜZERİNE CEO ÖZÜR DİLEDİ

7 Aralık'ta CEO Garg, mektupla özür dilemişti. Garg mektubunda, "Better'a katkıda bulunan kişilere gerekli saygıyı ve takdiri gösteremedim. İşten çıkarma kararlarının arkasındayım ama bunun yönteminde hata yaptım. Sizleri utandırdım" dedi.

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