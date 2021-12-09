Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, AB Adalet ve İçişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Johansson, 15 AB üyesi ülkenin toplam 40 bin Afgan'ı kabul edeceğini bildirdi. "Bu, aynı zamanda düzensiz göçü de engellemek ve AB'ye yasal girişlere yatırım yapmak için bir adım" diyen Johansson, 15 üye ülkenin hangileri olduğunu belirtmedi.

"GÖÇMENLERE DESTEK OLMAK ZORUNLU"

Johansson, AB'nin yeni göç paketindeki unsurlardan "zorunlu dayanışma mekanizması" konusuna değinerek "Pakette üyelerin güçlerine ve büyüklüklerine göre katkıda bulunmaları gereken bir mekanizması olmasını öneriyoruz. Bu kapsamda göçmenleri kabul etmek zorunlu değil ama güç ve büyüklüğe göre fiilen katkıda bulunmak zorunludur" dedi.

"FRANSA ÇOK İSTEKLİ"

Ylva Johansson, sene başında AB Konseyi dönem başkanlığını Slovenya'dan devralacak Fransa'nın bu mekanizmayı çalıştırmak konusunda istekli olduğunu kaydetti. AB Komisyonu, 2015'teki göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir tasarı hazırlamıştı.

BM'den çağrı: Afganlara sınırlarınızı açın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünyaya "Sığınmacıları zorla geri yollama uygulamasını sonlandırın. Afganistan'dan gelen ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan sığınmacılara sınırlarınızı açın" çağrısında bulundu.

'Afgan Kızı' Şarbat Gula Roma'da ortaya çıktı 1985'te çekilen fotoğrafıyla ünlenen "Afgan Kızı" Şarbat Gula, İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.