Türkiye Gazetesi

ABD'de helikopter kazası yaşandı. Louisana eyaletinde bir helikopter akan trafikte araçların arasına düşerek alev aldı, pilot hayatını kaybetti.



Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü Libya'da nakit para taşıyan helikopter, Terhune kentindeki stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü.



Louisiana Eyalet Polisine göre özel bir Bell 407 tipi helikopter, otoyola düştü. O anlar yoldan geçen bir aracın kamerasına yansırken, helikopter alev topuna döndü.



New Orleans Lakefront Havaalanı'na gitmek üzere Baton Rouge'dan havalanan helikopterin pilotu feci kazada hayatını kaybetti. Federal Havacılık İdaresi (FAA) helikopterde pilot dışında kimsenin bulunmadığını kaydetti.



Hindistan'da askeri helikopter düştü: 3 ölü Hindistan'da bir askeri helikopter düştü. Kazada Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



